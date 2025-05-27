К призыву к Еврокомиссии наказать Венгрию за запрет прайда присоединилась Испания

Декларацию, призывающую Европейскую комиссию принять жесткие меры в отношении Венгрии из-за запрета проведения ЛГБТ-прайда в Будапеште, подписала также Испания, увеличив количество подписантов до 17.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили дипломаты нескольких государств ЕС в Брюсселе.

Декларацию, которая обращается к Еврокомиссии с просьбой принять меры против Венгрии за притеснения ЛГБТИК+ сообщества, подписали уже 17 государств ЕС, последней подпись поставила Испания.

В заявлении, координируемом Министерством иностранных дел Нидерландов, государства ЕС выразили обеспокоенность "недавними законодательными и конституционными поправками, нарушающими фундаментальные права ЛГБТИК+, которые были приняты венгерским парламентом 18 марта и 14 апреля 2025 года".

Подписанты декларации призвали Венгрию "пересмотреть эти меры, обеспечить уважение и защиту прав человека и основных свобод всех своих граждан, соблюдая таким образом свои международные обязательства".

Согласно документу, Брюссель должен "немедленно в полном объеме использовать все имеющиеся средства правового регулирования", чтобы заставить Будапешт отказаться от запрета прайда.

Накануне сообщалось, что письмо подписали Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения, Финляндия, Чехия, Швеция и Эстония.

Позже к декларации присоединились Франция и Германия.

18 марта парламент Венгрии принял законопроект о запрете прайда в Будапеште. Согласно ему, запрещено проводить акции, которые пропагандируют "гомосексуализм" и "смену пола".

Этот шаг вписывается в анти-ЛГБТ-политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партии "Фидес". Однако подготовка к 30-му маршу, который планируется 28 июня, все еще продолжается.