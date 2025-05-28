Беларусь перенесет основные маневры учений "Запад" вглубь страны для "снижения напряженности"

Беларусь решила "снизить параметры" совместных с Россией военных учений "Запад" и перенести основные маневры от западных границ – вглубь страны.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, пишет "Европейская правда".

Хренин заявил, что военные учения "Запад" "не направлены против кого-либо", а перенос его основных маневров вглубь территории Беларуси от западных границ "свидетельствует о готовности к диалогу и снижению напряженности в регионе".

"Мы приняли решение о снижении параметров учений "Запад" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", – сказал он.

По словам министра обороны страны, по интенсивности и масштабам учения "Запад" "всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства-члены НАТО".

Он отметил, что "уже традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств".

По его словам, таким решением Беларусь "в очередной раз не только словом, но и делом подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".

"Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную реакцию в ответ. Делаем это в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам во всем мире истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь", – добавил Хренин.

Как известно, РФ и Беларусь в сентябре 2025 года планируют провести масштабные совместные военные учения "Запад". Официальными целями последних являются отработка совместных оборонительных и наступательных действий, совершенствование взаимодействия вооруженных сил, а также проверка готовности военнослужащих к различным сценариям безопасности.

Однако эти учения всегда вызывают опасения у официальных лиц стран, граничащих с Россией и Беларусью, по поводу возможных непреднамеренных инцидентов.

Например, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что Вильнюс будет жестко реагировать на любые нарушения или инциденты во время таких учений.

Однако глава Генерального штаба Вооруженных сил Литвы Ремигиус Балтренас заявил, что российско-белорусские масштабные совместные военные учения не будут "более крупными или угрожающими", чем четыре года назад.

А недавно стало известно, что Польша проведет собственные военные учения совместно со странами НАТО в ответ на масштабные российско-белорусские маневры "Запад", которые состоятся в сентябре.