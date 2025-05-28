Підсанкційний глава МВС Грузії подав у відставку

Міністр внутрішніх справ і віцепрем'єр Грузії Вахтанг Гомелаурі подав у відставку.

Про це він повідомив у зверненні до громадськості, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Вахтанг Гомелаурі був внесений до санкційних списків США, Великої Британії та низки країн ЄС за жорсткий розгін демонстрацій у Тбілісі восени минулого року. Незабаром після цього грузинська влада нагородила його Орденом Честі, надала звання генерал-полковника і підвищила, призначивши віцепрем'єром.

Гомелаурі зазначив, що рішення про відставку далося йому непросто, але зараз, за його словами, настав спокійний час, коли він може приділити більше уваги своїй родині.

"З 2011 року я був учасником тієї боротьби, яку очолив пан Бідзіна Іванішвілі і яка принесла нашій країні переломні зміни. Для мене цінні і є предметом гордості всі досягнення, яких домоглася наша країна під керівництвом урядової команди. Виходячи з цього, я залишаюся вірним цій команді. І в майбутньому, у будь-який час, готовий стати поруч із державою і правлячою командою, якщо цього вимагатиме необхідність", – зазначив Гомелаурі.

Він нагадав, що обіймав посади міністра внутрішніх справ Грузії, глави Служби державної безпеки та віцепрем'єра.

"Безсумнівно, настільки тривале перебування на високих державних посадах вимагає великої праці та енергії. Сьогодні, коли в країні панує спокійна обстановка, я дозволив собі попросити команду звільнити мене з посади – це дасть мені змогу більше часу приділяти сім'ї: дружині, дітям і нещодавно народженому онуку", – додав він.

Гомелаурі подякував Іванішвілі, зазначивши, що його "довіра та особистий приклад" були для нього "особливим стимулом чесно виконувати свою роботу і робити внесок у зміцнення грузинської державності", прем'єру Іраклію Кобахідзе "та всій урядовій команді", а також "кожному працівникові Міністерства внутрішніх справ, кожному герою-поліцейському, пожежному-рятувальникові", та всім, з ким він "довгі роки піклувався про безпеку країни".

Протягом кількох років Гомелаурі очолював охорону Бідзіни Іванішвілі. З 2013 року він був заступником міністра внутрішніх справ, потім став главою відомства, очолював Службу державної безпеки, а 2019 року знову був призначений міністром внутрішніх справ.

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