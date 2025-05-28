Подсанкционный глава МВД Грузии подал в отставку

Министр внутренних дел и вице-премьер Грузии Вахтанг Гомелаури подал в отставку.

Об этом он сообщил в обращении к общественности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Вахтанг Гомелаури был внесен в санкционные списки США, Великобритании и ряда стран ЕС за жесткий разгон демонстраций в Тбилиси осенью прошлого года. Вскоре после этого грузинские власти наградили его Орденом Чести, присвоили звание генерал-полковника и повысили, назначив вице-премьером.

Гомелаури отметил, что решение об отставке далось ему непросто, но сейчас, по его словам, наступило спокойное время, когда он может уделить больше внимания своей семье.

"С 2011 года я был участником той борьбы, которую возглавил господин Бидзина Иванишвили и которая принесла нашей стране переломные изменения. Для меня ценны и служат предметом гордости все достижения, которых добилась наша страна под руководством правительственной команды. Исходя из этого, я остаюсь верен этой команде. И в будущем, в любое время, готов стать рядом с государством и правящей командой, если этого потребует необходимость", – отметил Гомелаури.

Он напомнил, что занимал должности министра внутренних дел Грузии, главы Службы государственной безопасности и вице-премьера.

"Несомненно, столь длительное пребывание на высоких государственных должностях требует большого труда и энергии. Сегодня, когда в стране царит спокойная обстановка, я позволил себе попросить команду освободить меня от должности – это позволит мне больше времени уделять семье: жене, детям и недавно родившемуся внуку", – добавил он.

Гомелаури поблагодарил Иванишвили, отметив, что его "доверие и личный пример" были для него "особым стимулом честно выполнять свою работу и вносить вклад в укрепление грузинской государственности", премьера Ираклию Кобахидзе "и всю правительственную команду", а также "каждого сотрудника Министерства внутренних дел, каждого героя-полицейского, пожарного-спасателя", и всех, с кем он "долгие годы заботился о безопасности страны".

В течение нескольких лет Гомелаури возглавлял охрану Бидзины Иванишвили. С 2013 года он был заместителем министра внутренних дел, затем стал главой ведомства, возглавлял Службу государственной безопасности, а в 2019 году снова был назначен министром внутренних дел.

Ранее "Грузинская мечта" провела ряд кадровых перестановок во властных структурах и правительстве, легитимность которого не признают оппозиция и часть грузинской общественности. Некоторые политологи и эксперты уверены, что таким образом правящая сила готовится к местным выборам, которые должны состояться осенью, а возможно – и к новым парламентским.