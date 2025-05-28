Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за весенних заморозков

В среду правительство Литвы приняло решение о введении чрезвычайной ситуации на всей территории в связи с сильными весенними заморозками, которые нанесли серьезный ущерб аграриям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Руководителем оперативного реагирования на чрезвычайную ситуацию назначен министр сельского хозяйства Игнас Гофманас. По его словам, Национальный центр управления кризисами поддержал необходимость введения специального правового режима.

"Объявление чрезвычайной ситуации создает лучшие условия для переговоров с Еврокомиссией относительно возможности компенсации убытков... А также позволит сельскохозяйственным предприятиям воспользоваться освобождением от санкций, предусмотренных действующим законодательством", – заявил министр на заседании правительства.

Гофманас добавил, что это решение поможет аграриям выполнить обязательства перед кредиторами и банками, обеспечив большую гибкость. Также оно открывает доступ к национальному кризисному фонду.

По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства и местных самоуправлений Литвы, от 70 до 80 процентов урожая фруктов и ягод было уничтожено в отдельных регионах. В наиболее пострадавших районах потери могут достигать 100%.

Ранее сообщалось, что в Литве были не только заморозки этой весной, но и зафиксировали 18 температурных рекордов на фоне аномально жаркого апреля.

В частности, 18 апреля, в Литве зафиксировали апрельский температурный рекорд: в четырех городах страны воздух прогрелся до 29,1 градуса по Цельсию.