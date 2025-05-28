Рубіо: США обмежать в’їзд тим, хто "цензурує" американців
Сполучені Штати запроваджують нову візову політику щодо іноземних посадовців та осіб, які причетні до "цензурування" громадян США.
Про це оголосив державний секретар Марко Рубіо у середу, пише "Європейська правда".
Держсекретар США заявив, деякі іноземні уряди й посадовці намагаються обмежувати свободу слова американців, зокрема через тиск на технологічні компанії.
"Сьогодні я оголошую про нову політику обмеження віз, яка застосовуватиметься до іноземних громадян, відповідальних за цензуру захищених висловлювань у Сполучених Штатах. Неприйнятно, щоб іноземні посадовці видавали або погрожували видати ордери на арешт громадян або резидентів США за публікації в соціальних мережах на американських платформах, коли вони фізично перебувають на території США", – зазначив Рубіо.
Так само неприйнятно, додав держсекретар США, щоб іноземні посадовці вимагали від американських технологічних платформ "прийняти глобальну політику модерації контенту або здійснювати цензуру, яка виходить за межі їх повноважень і поширюється на територію Сполучених Штатів".
"Ми не будемо терпіти посягання на суверенітет США, особливо коли такі посягання підривають здійснення нашого фундаментального права на свободу слова", – йдеться у заяві Рубіо.
У соцмережі Х він додав, що свобода слова – це невід’ємне право, на яке не мають впливу іноземні уряди, і ті, хто його підриває, не повинні мати привілею відвідувати США.
"Чи це в Латинській Америці, в Європі чи деінде – дні поблажливого ставлення до тих, хто посягає на права американців, завершуються", – наголосив він.
Раніше повідомлялося, що ЄС хоче спростити надання віз вченим зі США, аби переманити їх до себе.
Перед тим президент Франції Емманюель Макрон закликав іноземних дослідників працювати у його країні, анонсувавши національну програму їхньої фінансової підтримки.