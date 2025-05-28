Рубио: США ограничат въезд тем, кто "цензурирует" американцев

Соединенные Штаты вводят новую визовую политику в отношении иностранных должностных лиц и лиц, причастных к „цензуре" граждан США.

Об этом объявил государственный секретарь Марко Рубио в среду, пишет "Европейская правда".

Госсекретарь США заявил, что некоторые иностранные правительства и должностные лица пытаются ограничить свободу слова американцев, в частности через давление на технологические компании.

"Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным гражданам, ответственным за цензуру защищенных высказываний в Соединенных Штатах. Неприемлемо, чтобы иностранные чиновники выдавали или угрожали выдать ордера на арест граждан или резидентов США за публикации в социальных сетях на американских платформах, когда они физически находятся на территории США", – отметил Рубио.

Также неприемлемо, добавил госсекретарь США, чтобы иностранные чиновники требовали от американских технологических платформ "принять глобальную политику модерации контента или осуществлять цензуру, которая выходит за пределы их полномочий и распространяется на территорию Соединенных Штатов".

"Мы не будем терпеть посягательства на суверенитет США, особенно когда такие посягательства подрывают осуществление нашего фундаментального права на свободу слова", – говорится в заявлении Рубио.

В соцсети Х он добавил, что свобода слова – это неотъемлемое право, на которое не имеют влияния иностранные правительства, и те, кто его подрывает, не должны иметь привилегии посещать США.

"Будь то в Латинской Америке, в Европе или где-либо еще – дни снисходительного отношения к тем, кто посягает на права американцев, подходят к концу", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет упростить выдачу виз ученым из США, чтобы переманить их к себе.

Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон призвал иностранных исследователей работать в его стране, анонсировав национальную программу их финансовой поддержки.