Проросійський Додон поскаржився на виклик в поліцію через георгіївську стрічку

Проросійський колишній президент Молдови та лідер Соціалістичної партії Ігор Додон поскаржився, що його викликали в поліцію для допиту через участь у так званому "Марші Перемоги" 9 травня у Кишиневі з георгіївською стрічкою.

Про це Додон написав у своєму Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Додон заявив, що отримав "запрошення" з’явитися до поліції.

"Хочуть допитати, чому 9 травня я був на Марші Перемоги в Кишиневі з георгіївською стрічкою", – написав Додон у соцмережі.

Він нагадав, що після приходу до влади проєвропейської президентки Маї Санду в Молдові було запроваджено штрафи за публічне використання георгіївської стрічки – від 4500 до 9000 леїв (приблизно від 260 до 520 доларів США).

Додон назвав чинний закон "антинародним" та заявив, що не має наміру відмовлятися від символіки, яку вважає "символом пам’яті про перемогу".

На його думку, стрічка не є політичним символом, а "уособлює повагу до тих, хто загинув заради миру".

Також він згадав, що у 2022 році вже оскаржував подібний штраф у суді й виграв справу. Додон пообіцяв зробити це знову і сказав, що у разі повернення до влади скасує заборону на георгіївську стрічку.

Георгіївська стрічка вважається символом російської агресії в Україні та використовується Кремлем для пропаганди. У 2022 році Молдова заборонила її використання в публічному просторі на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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