Пророссийский Додон пожаловался на вызов в полицию из-за георгиевской ленты

Пророссийский бывший президент Молдовы и лидер Социалистической партии Игорь Додон пожаловался, что его вызвали в полицию для допроса из-за участия в так называемом "Марше Победы" 9 мая в Кишиневе с георгиевской лентой.

Об этом Додон написал в своем Facebook, сообщает "Европейская правда".

Додон заявил, что получил "приглашение" явиться в полицию.

"Хотят допросить, почему 9 мая я был на Марше Победы в Кишиневе с георгиевской лентой", – написал Додон в соцсети.

Он напомнил, что после прихода к власти проевропейской президентки Майи Санду в Молдове были введены штрафы за публичное использование георгиевской ленты – от 4500 до 9000 леев (примерно от 260 до 520 долларов США).

Додон назвал действующий закон "антинародным" и заявил, что не намерен отказываться от символики, которую считает "символом памяти о победе".

По его мнению, лента не является политическим символом, а "олицетворяет уважение к тем, кто погиб ради мира".

Также он напомнил, что в 2022 году уже обжаловал подобный штраф в суде и выиграл дело. Додон пообещал сделать это снова и сказал, что в случае возвращения к власти отменит запрет на георгиевскую ленту.

Георгиевская лента считается символом российской агрессии в Украине и используется Кремлем для пропаганды. В 2022 году Молдова запретила ее использование в публичном пространстве на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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