На кордоні Естонії чоловіка оштрафували на 800 євро за кепку з серпом і молотом

Громадянина Естонії оштрафували на 800 євро на кордоні через кепку з забороненою радянською символікою

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Інцидент стався у суботу, 3 травня, який до Нарвського прикордонного пункту прибув громадянин Естонії, який повертався до своєї країни. На ньому була кепка із зображенням серпа і молота.

За публічну демонстрацію забороненої символіки цій людині було призначено грошовий штраф у розмірі 800 євро.

Чоловіку пояснили, що така символіка заборонена в Естонії, передає Ідаська префектура.

Після цього він відмовився від кепки і продовжив свій шлях до Естонії.

Раніше повідомлялося, що естонські прикордонники відмовилися впускати в країну громадянина Німеччини, який віз із собою два календарі з зображенням господаря Кремля Владіміра Путіна.

У квітні 2023 року президент Естонії Алар Каріс схвалив закон, що забороняє демонстрацію ворожих символів, таких як георгіївська стрічка або літера Z.

Закон забороняє демонстрацію символу, пов'язаного зі скоєнням акту агресії, геноциду, злочину проти людяності або воєнного злочину, у спосіб, що підтримує або виправдовує ці дії.