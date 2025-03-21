Громадянину Німеччини довелось викинути календарі з Путіним, щоб його пустили в Естонію

Естонські прикордонники відмовилися впускати в країну громадянина Німеччини, який віз із собою два календарі з зображенням господаря Кремля Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Прикордонники в Нарві не дозволили потрапити в країну двом календарям із зображенням російського Путіна і кокарді із зображенням серпа і молота.

Такі предмети було виявлено під час огляду речей громадянина Німеччини, який 20 березня перетинав кордон між Росією та Естонією через прикордонний пункт "Нарва-1", повідомила в п'ятницю Ідаська префектура.

Іноземцю роз'яснили, що така символіка заборонена в Естонії, після чого він відмовився від зазначених предметів і продовжив шлях до Естонії.

На кордоні в Нарві регулярно виявляють заборонені до ввезення предмети з символікою тоталітарних режимів і російської агресії проти України.

Торік у жовтні на прикордонному пункті "Нарва 1" в Естонії в громадянина Іспанії виявили дві шапки із забороненою символікою, які іноземець вважав за краще добровільно віддати.

Перед цим у квітні громадянину Росії, який хотів в’їхати в Естонію, довелось відмовитись від футболки з радянською символікою, яку він хотів провезти із собою у балтійську країну.

У квітні 2023 року президент Естонії Алар Каріс схвалив закон, що забороняє демонстрацію ворожих символів, таких як георгіївська стрічка або літера Z.

Закон забороняє демонстрацію символу, пов'язаного зі скоєнням акту агресії, геноциду, злочину проти людяності або воєнного злочину, у спосіб, що підтримує або виправдовує ці дії.