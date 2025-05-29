Axios: США верят в скорый "прорыв" в переговорах о прекращении огня в Газе

Вашингтон выражает осторожный оптимизм в отношении возможного прорыва в переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и возвращении заложников.

Об этом сообщает издание Axios, информирует "Европейская правда".

По данным трех источников, привлеченных к переговорам, Белый дом считает, что новое предложение, разработанное спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, может помочь сторонам преодолеть остальные разногласия и заключить соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Последние две недели Уиткофф вел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его советником Роном Дермером, а также – через палестинско-американского бизнесмена Бишара Бахбаха – с лидерами ХАМАС в Дохе.

В понедельник после очередного раунда переговоров ХАМАС согласился на американское предложение, предусматривающее 60-дневное прекращение огня и освобождение пяти живых заложников в первый день и еще пяти – в последний. Однако Израиль быстро отверг это предложение. Сам Уиткофф заявил изданию Axios, что ХАМАС неправильно представил позицию США, а условия соглашения назвал "неприемлемыми".

Источники объясняют, что конфликт возник из-за недоразумения: стороны по-разному интерпретировали обсуждаемые положения. Несмотря на это, во вторник переговоры были возобновлены – Бахбах снова встретился с лидерами ХАМАС в Дохе, а Уиткофф – с Роном Дермером в Вашингтоне.

В среду ХАМАС обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что стремится достичь договоренности об "общей рамке" соглашения, которая предусматривает постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из Газы, возобновление гуманитарной помощи и создание технократического правительства.

Соглашение также должно включать освобождение десяти живых заложников и передачу тел погибших в обмен на определенное количество палестинских заключенных – под гарантии участия США, Египта и Катара.

Через два часа Уиткофф появился в Овальном кабинете вместе с президентом Трампом и объявил, что подал на утверждение "новую редакцию" соглашения.

Израильские чиновники говорят, что текст нового соглашения мало отличается от предыдущих, однако уточняет формулировки относительно гарантий для переговоров об окончательном завершении войны.

Серьезные разногласия остаются и по поводу последовательности освобождения заложников. Израиль настаивает на освобождении всех десяти живых заложников в первый день, опасаясь, что ХАМАС нарушит договоренности. В свою очередь ХАМАС стремится к поэтапному освобождению, чтобы гарантировать соблюдение соглашения со стороны Израиля до истечения 60 дней перемирия.

Напомним, европейские государства усиливают давление на израильские власти, обвиняя их в нарушении гуманитарного права в секторе Газы и блокировании гуманитарной помощи для гражданского населения.

А в Германии социал-демократы требуют остановить поставки оружия Израилю.