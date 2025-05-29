Орбан похизувався посланням від Трампа, де той його вихваляє

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поділився відео, надісланим Дональдом Трампом, з нагоди Конференції консервативних політичних дій (CPAC) Угорщина-2025.

Орбан розмістив відео на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда".

Американський президент привітав Угорщину з організацією конференції, похвалив самого Орбана і наголосив на важливості підтримки консервативних цінностей.

"Я хотів би привітати Міклоша Шанто та Метта Шлаппа за фантастичну роботу, яку вони виконують в організації CPAC Угорщина. Ви знаєте, що Угорщина означає для мене, і ви також знаєте, що CPAC означає для мене. Я з великою повагою та любов'ю ставлюся до них обох" – сказав Трамп.

"Я хотів би особливо відзначити лідера Угорщини, Віктора Орбана, який є великою людиною і якого всі глибоко поважають. Він зробив блискучу роботу в управлінні країною і є справді винятковою особистістю", – зазначив президент США.

Віктор Орбан відреагував на відео наступним чином: "Якщо Трамп з нами, то хто проти нас?"

18 березня парламент Угорщини ухвалив законопроєкт про заборону прайду в Будапешті. Згідно з ним, заборонено проводити акції, які пропагують "гомосексуалізм" і "зміну статі".

Цей крок вписується в анти-ЛГБТ-політику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його партії "Фідес". Однак підготовка до 30-го маршу, який планується 28 червня, все ще триває.

Декларацію, яка закликає Європейську комісію вжити жорстких заходів щодо Угорщини через заборону проведення ЛГБТ-прайду в Будапешті, підписали 17 країн.