Орбан похвастался посланием от Трампа, где тот его восхваляет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился видео, присланным Дональдом Трампом, по случаю Конференции консервативных политических действий (CPAC) Венгрия-2025.

Орбан разместил видео на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Американский президент поздравил Венгрию с организацией конференции, похвалил самого Орбана и подчеркнул важность поддержки консервативных ценностей.

"Я хотел бы поздравить Миклоша Шанто и Мэтта Шлаппа за фантастическую работу, которую они выполняют в организации CPAC Венгрия. Вы знаете, что Венгрия означает для меня, и вы также знаете, что CPAC означает для меня. Я с большим уважением и любовью отношусь к ним обоим", – сказал Трамп.

"Я хотел бы особо отметить лидера Венгрии, Виктора Орбана, который является великим человеком и которого все глубоко уважают. Он проделал блестящую работу в управлении страной и является действительно исключительной личностью", – отметил президент США.

Виктор Орбан отреагировал на видео следующим образом: "Если Трамп с нами, то кто против нас?"

18 марта парламент Венгрии принял законопроект о запрете прайда в Будапеште. Согласно ему, запрещено проводить акции, которые пропагандируют "гомосексуализм" и "смену пола".

Этот шаг вписывается в анти-ЛГБТ-политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его партии "Фидес". Однако подготовка к 30-му маршу, который планируется 28 июня, все еще продолжается.

Декларацию, призывающую Европейскую комиссию принять жесткие меры в отношении Венгрии из-за запрета проведения ЛГБТ-прайда в Будапеште, подписали 17 стран.