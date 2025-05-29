Глава МЗС Чехії: Росія відповідає за понад 80% інформаційних маніпуляцій в Європі

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія є основним джерелом інформаційних маніпуляцій на території Європи.

Про це він сказав у своєму виступі на конференції "Стійка Європа", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Кремль проводить активні кампанії з дестабілізації демократичних держав, застосовуючи тактику не лише у фізичному просторі, а й у цифровому.

"Хакери та пропагандисти часто грають в одній команді. Тільки в Європі Росія відповідає за понад 80% маніпуляцій інформацією", – сказав Ліпавський.

Окрім цього, за його словами, Чехія дедалі більше занепокоєна впливом Китаю у цьому напрямку.

У відповідь на такі загрози чеська дипломатія застосовує широкий спектр заходів – від стратегічних комунікацій до санкцій.

Міністр також підкреслив важливість підвищення обізнаності громадян, адже боротьба за інформаційну безпеку є одним із ключових елементів протидії зовнішнім впливам.

"Ми маємо чітко пояснити нашим громадянам: ера відносного миру та безпеки в Європі закінчилася. Якщо ми хочемо зберегти наш спосіб життя, ми маємо почати з того, що серйозно поставимося до нашої безпеки – від того, що ми споживаємо в інтернеті, до того, з ким ми торгуємо, кому платимо та кому постачаємо", – заявив глава МЗС Чехії.

Нагадаємо, у четвер прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про продовження дії рівнів тривоги BRAVO та BRAVO–CRP у зв’язку з підвищеними гібридними загрозами з боку Росії та Білорусі напередодні другого туру виборів президента.

А віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявляв, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.