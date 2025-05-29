Глава МИД Чехии: Россия отвечает за более 80% информационных манипуляций в Европе

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Россия является основным источником информационных манипуляций на территории Европы.

Об этом он сказал в своем выступлении на конференции "Устойчивая Европа", сообщает "Европейская правда".

По его словам, Кремль проводит активные кампании по дестабилизации демократических государств, применяя тактику не только в физическом пространстве, но и в цифровом.

"Хакеры и пропагандисты часто играют в одной команде. Только в Европе Россия отвечает за более 80% манипуляций информацией", – сказал Липавский.

Кроме этого, по его словам, Чехия все больше обеспокоена влиянием Китая в этом направлении.

В ответ на такие угрозы чешская дипломатия применяет широкий спектр мер – от стратегических коммуникаций до санкций.

Министр также подчеркнул важность повышения осведомленности граждан, ведь борьба за информационную безопасность является одним из ключевых элементов противодействия внешним воздействиям.

"Мы должны четко объяснить нашим гражданам: эра относительного мира и безопасности в Европе закончилась. Если мы хотим сохранить наш образ жизни, мы должны начать с того, чтобы серьезно отнестись к нашей безопасности – от того, что мы потребляем в интернете, до того, с кем мы торгуем, кому платим и кому поставляем", – заявил глава МИД Чехии.

Напомним, в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о продлении действия уровней тревоги BRAVO и BRAVO-CRP в связи с повышенными гибридными угрозами со стороны России и Беларуси накануне второго тура выборов президента.

А вице-премьер и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявлял, что страна сталкивается с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы.