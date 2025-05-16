Зустріч міністрів оборони країн НАТО пройде в Брюсселі на початку червня

Напередодні саміту НАТО в Гаазі міністри оборони країн Альянсу проведуть зустріч в Брюсселі 5 червня.

Про це повідомила в п'ятницю пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Основною темою зустрічі стане підготовка до саміту Північоатлантичного альянсу 24-25 червня в Гаазі.

"Міністри оборони країн-членів НАТО зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3 червня 2025 року. Зустріч очолить генеральний секретар НАТО Марк Рютте", – йдеться у повідомленні.

Виправлено 15:47. Спершу в пресслужбі НАТО повідомили, що зустріч відбудеться 3 червня, однак згодом виправили дату на 5 червня.

Нещодавно ЗМІ писали, що американська сторона начебто виступає проти запрошення Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня. Водночас державний секретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

А міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що питання участі Зеленського та української делегації в саміті НАТО вирішуватиме генеральний секретар Марк Рютте.