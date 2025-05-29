В НАТО сообщили, когда состоится новое заседание "Рамштайна"

Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн", соберется в штаб-квартире НАТО на следующей неделе.

Об этом сообщили в пресс-службе Альянса, информирует "Европейская правда".

Как отметили в пресс-службе, Великобритания и Германия созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО на 4 июня 2025 года.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" прошло 11 апреля в Брюсселе. Его также созвали Великобритания и Германия.

Великобритания и Германия начали заниматься "Рамштайном" после смены президентской администрации в Соединенных Штатах. Предыдущие встречи "Рамштайна" при администрации Джо Байдена, начиная с 2022 года, проходили под председательством США.

На заседании 11 апреля Германия и другие страны создали "коалицию РЭБ" для Украины.

Президент Владимир Зеленский тогда обратился к участникам "Рамштайна" из Кривого Рога, призвав предоставить 10 Patriot.

На следующий день после встречи "Рамштайна", 5 июня, в штаб-квартире НАТО пройдет встреча министров обороны Альянса, которые проведут подготовку к июньскому саммиту лидеров блока в Гааге.