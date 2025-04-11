Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну" з Кривого Рогу, закликав надати 10 Patriot

Президент Володимир Зеленський, звертаючись до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі, закликав посилити нашу країну десятьма додатковими системами Patriot.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що звертається до учасників засідання з Кривого Рогу. За його словами, місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги – через безпілотники або російські ракети.

"Найнебезпечніша загроза – це балістичні ракети. Коли виникає балістична загроза, у людей є лише кілька хвилин, щоб дістатися укриття. Тільки уявіть, як це – випускати дитину на вулицю або просто гуляти містом, знаючи, що ракета може влучити через 5 хвилин після запуску. Це постійна небезпека", – сказав він і нагадав, що рівно тиждень тому Росія вбила у Кривому Розі 19 людей, дев’ять з яких – діти.

За його словами, низка міст в Україні потребують додаткового захисту від російських ракет.

"Ви знаєте, що Україна має дефіцит систем протиповітряної оборони. Ви знаєте, що системи Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз. Ви також знаєте, що ми змушені переміщати системи, які у нас є, по всій країні, щоб дати хоча б тимчасовий захист різним містам. І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу – це означає втрачені життя", – сказав Зеленський.

Саме тому він попросив учасників "Рамштайну" зосередитися насамперед на протиповітряній обороні для України.

"Ми дійсно потребуємо цього. Десять систем Patriot – вільний світ їх має. Зараз потрібні політичні рішення, щоб змусити їх працювати на користь миру. Нам потрібен цей результат", – наголосив президент.

У березні американський президент Дональд Трамп пообіцяв українському лідеру Володимиру Зеленському співпрацювати з ним у пошуку систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що наразі ведеться робота з іншими країнами для отримання ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.