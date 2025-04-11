Німеччина і ще 10 країн створили "коаліцію РЕБ" для України

У Німеччині повідомили про створення ще однієї коаліції сил і засобів на підтримку України в рамках формату "Рамштайн".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у пресрелізі німецького Міноборони.

Як зазначили у відомстві, новим явищем стало створення ще однієї коаліції сил і засобів – "коаліції радіоелектронної боротьби" (РЕБ). Вона доповнює існуючі вісім коаліцій сил і засобів.

Вона була створена Німеччиною та 10 партнерами з метою посилення спроможностей України в таких сферах:

забезпечення власного зв'язку,

розвідка і порушення комунікацій противника,

захист від безпілотників,

ефективність власних систем озброєння.

Отримані знання також будуть враховані у майбутньому розвитку спроможностей Бундесверу.

"Засоби радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури і техніки солдатів, а також цивільного населення. Контроль над електромагнітним спектром має важливе значення для ефективної боротьби в сучасній війні. Особливо це стосується використання безпілотників і захисту від них", – зазначили у Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією.

На тому "Рамштайні" міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.

Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.