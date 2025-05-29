Орбан розхвалив прем'єра Грузії за непокірність Брюсселю

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан під час виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у Будапешті висловив захоплення головою уряду Грузії Іраклієм Кобахідзе, назвавши його "грузинським героєм і міжнародним патріотом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання SOVA.

За його словами, Кобахідзе приніс Грузії найбільше економічне зростання, попри те, що "20% території країни відняв російський ведмідь".

"Іраклій Кобахідзе не схилився перед Брюсселем і став сильним, успішним лідером", – заявив Орбан, додавши, що прем’єр Грузії виступив проти ліберальних рухів і здобув над ними перемогу.

Орбан підкреслив, що грузинський лідер не лише не схилив голову перед Брюсселем, а навпаки – зміцнив свої позиції як державний діяч.

"Ми пережили багато атак, але ті, хто сьогодні в цьому залі – доказ, що без боротьби немає успіху", – зазначив угорський прем’єр.

Відносини між Грузією та Угорщиною залишаються дружніми та зміцнюються на тлі загострення напруженості між Грузією та її західними партнерами.

Угорщина, зокрема Орбан, активно підтримує грузинську владу на міжнародній арені, попри критику з боку ЄС і США через демократичний відкат.

Нагадаємо, Орбан прибув до Тбілісі для переговорів із грузинською владою відразу після суперечливих парламентських виборів у країні восени.

В ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює поїздку до Тбілісі.