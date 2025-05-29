Орбан расхвалил премьера Грузии за непокорность Брюсселю

Премьер Венгрии Виктор Орбан во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште выразил восхищение главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе, назвав его "грузинским героем и международным патриотом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание SOVA.

По его словам, Кобахидзе принес Грузии наибольший экономический рост, несмотря на то, что "20% территории страны отнял российский медведь".

"Ираклий Кобахидзе не склонился перед Брюсселем и стал сильным, успешным лидером", – заявил Орбан, добавив, что премьер Грузии выступил против либеральных движений и одержал над ними победу.

Орбан подчеркнул, что грузинский лидер не только не склонил голову перед Брюсселем, а наоборот – укрепил свои позиции как государственный деятель.

"Мы пережили много атак, но те, кто сегодня в этом зале – доказательство, что без борьбы нет успеха", – отметил венгерский премьер.

Отношения между Грузией и Венгрией остаются дружественными и укрепляются на фоне обострения напряженности между Грузией и ее западными партнерами.

Венгрия, в частности Орбан, активно поддерживает грузинские власти на международной арене, несмотря на критику со стороны ЕС и США из-за демократического отката.

Напомним, Орбан прибыл в Тбилиси для переговоров с грузинскими властями сразу после противоречивых парламентских выборов в стране осенью.

В ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает поездку в Тбилиси.