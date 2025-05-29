Народжуваність в Угорщині побила новий історичний мінімум

У квітні 2025 року народжуваність в Угорщині встановила новий історичний мінімум.

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

За квітень цього року в Угорщині народилося 5323 дитини, що стало найменшою цифрою за час, відколи ведеться статистика. Попередній антирекорд був у лютому, коли народилося 5653 немовлят.

Порівняно з квітнем минулого року, кількість народжень знизилась на 14%, що також безпрецедентне падіння від року до року.

Сумарний коефіцієнт народжуваності за показниками перших місяців 2025 року вже суттєво менший, ніж у 2024 році.

Нагадаємо, у Німеччині за підсумками 2023 року народжуваність впала до 10-річного мінімуму, а у Франції стала найменшою з часів Другої світової війни, що спонукало президента Емманюеля Макрона готувати план підвищення народжуваності.

У Латвії Міністерство добробуту просить виділити 150 мільйонів євро на заходи демографічної політики, що мають спростити рішення про батьківство для латвійських родин.