Рождаемость в Венгрии побила новый исторический минимум

В апреле 2025 года рождаемость в Венгрии установила новый исторический минимум.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

За апрель этого года в Венгрии родилось 5323 ребенка, что стало самой низкой цифрой за время ведения статистики. Предыдущий антирекорд был в феврале, когда родилось 5653 младенцев.

По сравнению с апрелем прошлого года, количество рождений снизилось на 14%, что также является беспрецедентным падением от года к году.

Суммарный коэффициент рождаемости по показателям первых месяцев 2025 года уже существенно меньше, чем в 2024 году.

Напомним, в Германии по итогам 2023 года рождаемость упала до 10-летнего минимума, а во Франции стала самой низкой со времен Второй мировой войны, что побудило президента Эмманюэля Макрона подготовить план повышения рождаемости.

В Латвии Министерство благосостояния просит выделить 150 миллионов евро на меры демографической политики, которые должны упростить решение о родительстве для латвийских семей.