У Грузії несподівано затримали ще одного лідера опозиції

Лідера грузинського опозиційного руху "Коаліція за зміни" Ніку Мелію затримали у Тбілісі ввечері у четвер на тлі подальшого переслідування опозиції в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

За словами соратників Мелії, його затримали, коли він прямував на запис телепередачі. Міністерство внутрішніх справ Грузії офіційно не коментувало ситуацію.

Адвокат опозиціонера Георгій Кондахашвілі заявив, що кілька співробітників поліції затримали Мелію "і відвезли в невідомому напрямку без будь-яких пояснень".

Наразі Мелія перебуває під слідством через відмову давати свідчення парламентській комісії з розслідування діяльності третього президента Грузії Михеїла Саакашвілі.

Наприкінці квітня суд зобов'язав Мелію виплатити заставу в розмірі 50 тисяч ларі ($18,3 тисячі), але опозиціонер відмовився це робити, бо вважає і комісію, і весь грузинський парламент нелегітимними.

Наступне судове засідання у справі призначили на пʼятницю, 30 травня.

Арешт Мелії настав слідом за аналогічними переслідуваннями інших опозиціонерів – його партнера по "Коаліції за зміни" Зураба Джапарідзе і колишнього міністра оборони Іраклія Окруашвілі.

Перед цим партія влади "Грузинська мрія" поспішно ухвалила поправки до законодавства, якими криміналізувала відмову відповідати на питання парламентських комісій.

Затримані опозиціонери стали одними з лідерів антиурядових протестів, які почалось восени 2024 року після заяви "Грузинської мрії" про паузу в євроінтеграції.

Ці протести супроводжувались жорсткими діями силовиків і посиленням тиску влади на громадянське суспільство.