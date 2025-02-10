В Грузії відібрали членів комісії з розслідування "злочинів" часів Саакашвілі

В Грузії відібрали депутатів, що увійшли до складу тимчасової слідчої комісії з оцінки правління у 2003-2012 роках "Національного руху" – партії, заснованої експрезидентом Михеїлом Саакашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Від фракції партії влади "Грузинська мрія" в комісію увійшли Тея Цулукіані, Александр Табатадзе, Тенгіз Шарманашвілі, Алуда Гудушаурі і Паата Салія.

Від лояльної до "Грузинської мрії" парламентської опозиції до комісії увійшли члени "Сили народу" Созар Субарі та Гурам Мачарашвілі, а також Ілія Інджія від "Європейських соціалістів".

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Вакантними в комісії залишаються два місця – вони призначені для членів опозиційної партії "Гахарія за Грузію".

Нагадаємо, парламент Грузії, який не визнають опозиція, громадянське суспільство і частина грузинського суспільства, створив тимчасову слідчу комісію за діями влади у 2003-12 роках з метою оцінки правління команди Михеїла Саакашвілі.

За її створення проголосувало 83 депутати. Термін роботи комісії – 3 місяці, але, за інформацією "Грузинської мрії", комісія пропрацює загалом пів року.

Також парламент Грузії позбавив мандатів опозиційних депутатів, які бойкотують його роботу.