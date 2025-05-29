В Грузии неожиданно задержали еще одного лидера оппозиции

Лидера грузинского оппозиционного движения "Коалиция за перемены" Нику Мелию задержали в Тбилиси вечером в четверг на фоне продолжающихся преследований оппозиции в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

По словам соратников Мелии, его задержали, когда он направлялся на запись телепередачи. Министерство внутренних дел Грузии официально не комментировало ситуацию.

Адвокат оппозиционера Георгий Кондахашвили заявил, что несколько сотрудников полиции задержали Мелию "и увезли в неизвестном направлении без каких-либо объяснений".

Сейчас Мелия находится под следствием из-за отказа давать показания парламентской комиссии по расследованию деятельности третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

В конце апреля суд обязал Мелию выплатить залог в размере 50 тысяч лари ($18,3 тысячи), но оппозиционер отказался это делать, поскольку считает и комиссию, и весь грузинский парламент нелегитимными.

Следующее судебное заседание по делу назначено на пятницу, 30 мая.

Арест Мелии последовал за аналогичными преследованиями других оппозиционеров – его партнера по "Коалиции за перемены" Зураба Джапаридзе и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

Перед этим партия власти "Грузинская мечта" спешно приняла поправки к законодательству, которыми криминализировала отказ отвечать на вопросы парламентских комиссий.

Задержанные оппозиционеры стали одними из лидеров антиправительственных протестов, начавшихся осенью 2024 года после заявления "Грузинской мечты" о паузе в евроинтеграции.

Эти протесты сопровождались жесткими действиями силовиков и усилением давления власти на гражданское общество.