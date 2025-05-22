Одного з лідерів опозиції Грузії відправили під арешт

У Грузії в залі суду взяли під арешт одного з лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе у справі відмову зʼявитись до парламентської комісії з розслідування дій попередньої влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Джапарідзе відмовився сплатити заставу в розмірі 20 тисяч ларі у справі про неявку на допит до парламентської слідчої комісії, яка розслідує діяльність колишньої влади Міхеїла Саакашвілі у 2004-2012 роках.

Засідання суду відбувалось на тлі сутичок поліції і групи підтримки опозиціонера і зовні, і всередині будівлі, оскільки до залу пустили не всіх охочих.

Рішення про взяття Джапарідзе під варту виконали просто в залі суду. Його винесли за відсутності адвокатів політика, які покинули процес на знак протесту, а державного адвоката суд вирішив не призначати.

Партія влади "Грузинська мрія" раніше поспішно ухвалила поправки до законодавства, якими криміналізувала відмову відповідати на питання парламентських комісій.

Там пояснили це тим, що відмова опозиційних політиків з'являтися на засідання слідчої комісії парламенту з розслідування дій колишньої влади – це "підступний план".

Популярний серед молодих грузинів, Зураб Джапарідзе є одним із найвідоміших діячів вуличних протестів, які почались восени 2024 року після заяви "Грузинської мрії" про паузу в євроінтеграції.

Ці протести супроводжувались жорсткими діями силовиків і посиленням тиску влади на громадянське суспільство.