У Грузії провели обшуки в активістів, які збирали гроші на допомогу протестувальникам

Прокуратура Грузії заявила, що провела обшуки за адресами п'яти людей, які допомагали організувати кампанії збору коштів на підтримку антиурядових протестувальників.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У грузинській прокуратурі обшуки в активістів назвали частиною кримінального розслідування за звинуваченнями у диверсії, спробі диверсії та використанні коштів для "порушення конституційного ладу".

У березні силовики Грузії розпочали розслідування щодо фінансування кампаній, організованих громадськими організаціями, які надавали затриманим протестувальникам юридичну допомогу та гроші для сплати штрафів.

Прокуратура звинуватила ці організації у "підбурюванні протестувальників до вчинення незаконних дій" під час вуличних мітингів. У межах розслідування влада заморозила їхні банківські рахунки.

Деякі грузини, за адресами яких відбулись обшуки, заявили, що силовики конфіскували їхні мобільні телефони та ноутбуки.

У Грузії з листопада 2024 року почалися протести, учасники яких виступають проти рішення уряду "Грузинської мрії" припинити переговори про вступ із Європейським Союзом.

Придушення протестів з боку влади та дії силовиків викликали жорстоку реакцію з боку грузинської влади, яку засудили країни Заходу.

У межах більш широких урядових репресій проти прозахідної опозиції Грузії "Грузинська мрія" домоглась ухвалення закону, який забороняє іноземним донорським організаціям надавати гранти на місцевому рівні без згоди уряду.