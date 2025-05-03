"Зеленський має змиритись": Сійярто про право Угорщини блокувати вступ України в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на заяву українського президента Володимира Зеленського, який розкритикував офіційний Будапешт за блокування процесу вступу України в ЄС.

Про це Сійярто написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Коментар угорського міністра стосувався слів Зеленського про те, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан втягує Україну у вибори в країні та робить "дуже небезпечні речі", блокуючи шлях України в ЄС.

За словами Сійярто, Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС".

"Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки... Тому Київ має обрати відповідний тон", – написав він.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до ЄС.

Варто зазначити, що Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.