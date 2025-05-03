Зеленський наїхав на Орбана за антиукраїнські заяви та втягування у вибори в Угорщині

Президент Володимир Зеленський розкритикував угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана, який, за його словами, втягує Україну у вибори в Угорщині та робить "дуже небезпечні речі".

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський сказав під час спілкування з журналістами в суботу.

Коментуючи заяви Орбана про неможливість вступу України в ЄС, глава держави згадав опитування угорської опозиції, згідно з яким "70% за вступ України в ЄС" (насправді майже 60%. – Ред.).

На думку Зеленського, дії премʼєра Угорщини повʼязані з втягуванням України у внутрішньополітичну боротьбу на тлі прийдешніх виборів 2026 року.

"Просто не треба нас втягувати в свої вибори. Він (Орбан. – Ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС. Зрештою, ця методика не буде виграшною. Чому? Тому що все одно люди там за Україну", – переконаний Зеленський.

Президент також сказав, що Орбан робить "дуже небезпечні речі" для Євросоюзу, і Україна повідомляє про це партнерів.

"Він може бути проти, але робити якісь кроки, щоб блокувати наш вступ, він не має права, тому що це вибір іншої держави. Як і ми не маємо право втручатися в долю Угорщини", – пояснив він.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

За підсумками переговорів у Будапешті 29 квітня Україна та Угорщина домовились про регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до ЄС.

Варто зазначити, що Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.