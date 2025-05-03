"Зеленский должен смириться": Сийярто о праве Венгрии блокировать вступление Украины в ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который раскритиковал официальный Будапешт за блокирование процесса вступления Украины в ЕС.
Об этом Сийярто написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Комментарий венгерского министра касался слов Зеленского о том, что премьер Венгрии Виктор Орбан втягивает Украину в выборы в стране и делает "очень опасные вещи", блокируя путь Украины в ЕС.
По словам Сийярто, Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".
"Ведь факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот... Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон", – написал он.
Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако помешало венгерское вето.
По итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Стоит отметить, что Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.