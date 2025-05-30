СМИ: Маск останется неофициальным советником Трампа

Американский миллиардер Илон Маск завершает работу в качестве специального государственного служащего в администрации Дональда Трампа, но останется его неофициальным советником.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Как специальный государственный служащий, Маск был ограничен 130-дневным сроком пребывания в должности – лимит, который он мог достичь уже в пятницу. 30 мая исполнится 130 дней с момента инаугурации Трампа 20 января.

В четверг высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что Маск продолжит выполнять обязанности неофициального советника президента и потенциально может присутствовать на заседаниях Белого дома.

Хотя чиновники Белого дома настаивают на том, что Маск остался с Трампом в хороших отношениях, президент не сказал ни слова об уходе Маска, особенно после его откровенных комментариев о повестке дня и политике президента.

Высокопоставленные чиновники Белого дома были разочарованы комментариями Маска относительно того, что Трамп называет своим "большим, красивым законопроектом", которые прозвучали за день до того, как Маск объявил, что покидает администрацию, сообщили ABC News источники, знакомые с ситуацией.

В среду Маск все еще работал на правительственной должности, а директор Национальной разведки Тулси Габбард сообщила в X, что Маск посетил офис директора Национальной разведки.

В конце апреля Трамп заявлял, что рассматривает возможность пересмотреть некоторые решения Департамента эффективности правительства, подконтрольного Маску.

Перед этим Трамп выразил убеждение, что Илон Маск покинет Белый дом "через несколько месяцев".

А вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, сказав, что Маск не будет на посту бесконечно.