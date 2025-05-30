Суд в Естонії став на бік ще одного активіста, який використав гасло "від річки до моря"

Найвищий суд Естонії виніс друге рішення на користь пропалестинських активістів, які використовували гасло "від річки до моря" і яких на цій підставі звинуватили у схваленні злочинів ХАМАС.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Верховний суд став на бік пропалестинського активіста Насіма Хамеда, що використав гасло "від річки до моря" на пропалестинському мітингу у Таллінні у 2023 році.

Як і в розгляді аналогічної справи щодо естонської активістки у березні, суд вирішив, що для більшості громадян зв’язок між цим гаслом та злочинами угруповання ХАМАС не є очевидним.

Згідно з рішенням, рішення суду нижчої інстанції від вересня 2024 року анулювали, провадження щодо Хамеда мають закрити та сплатити йому понад 4800 євро компенсацій за судові витрати.

"Хоча поліція повідомила організаторів публічного зібрання про неприйнятність даного символу у громадському просторі в Естонії, це не є підтвердженням того, що для пересічної людини дане висловлювання асоціюється зі злочинами, скоєними проти євреїв і держави Ізраїль", – йдеться у висновку.

Суд зауважив, що заборона на публічну демонстрацію і покарання за неї є виправданою лише щодо символіки, яка, у контексті подій, чітко асоціюється для більшості пересічних людей з міжнародними злочинами та демонструється у спосіб, що засвідчує підтримку чи виправдання злочину.

Водночас один із суддів висловив незгоду з рішенням та не погодився з колегами у тому, що естонці настільки необізнані про ізраїльсько-палестинський конфлікт, щоб не розуміти гасла.

Нагадаємо, у березні в Лондоні активіст 16 годин просидів на одній з веж Біг Бена з палестинським прапором.

Пізніше у Лондоні затримали двох пропалестинських протестувальників, які розсипали на Тауерському мосту червоний порошок перед тим, як там мали пробігати учасники марафону.