Чоловіка, який видерся на вежу Біг Бена із прапором Палестини, затримали через 16 годин

У Лондоні чоловік, який напередодні видерся на вежу Єлизавети знаменитого Біг Бена, після проведених нагорі 16 годин спустився вниз, після чого його затримали правоохоронці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Протягом суботи перемовники і рятувальники на автовишці розмовляли з чоловіком, закликаючи його спуститися.

PA

Сам чоловік сказав переговірникам, що спуститься "на своїх умовах".

Протягом 16 з половиною годин, проведених на вежі, він виклав в Instagram кілька відеороликів, в одному з яких припустив, що планує залишитися там на три з половиною дні.

Поліція Вестмінстера близько першої години ночі в неділю заявила: "Інцидент затягнувся через особливості місцезнаходження чоловіка і необхідність забезпечити безпеку наших співробітників, самої людини і широкої громадськості.

Напередодні стало відомо, що в Лондоні район довкола знаменитого Біг-Бена перекрили через чоловіка, який виліз на вежу Єлизавети із палестинським прапором.

Повідомляли також, що гольф-курорт президента США Дональда Трампа Turnberry у Шотландії розмалювали пропалестинськими графіті, відповідальність за які взяла на себе група протестувальників.