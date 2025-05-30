Суд в Эстонии встал на сторону ещё одного активиста, использовавшего лозунг "от реки до моря"

Высший суд Эстонии вынес второе решение в пользу пропалестинских активистов, которые использовали лозунг "от реки до моря" и которых на этом основании обвинили в одобрении преступлений ХАМАС.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Верховный суд принял сторону пропалестинского активиста Насима Хамеда, который использовал лозунг "от реки до моря" на пропалестинском митинге в Таллинне в 2023 году.

Как и при рассмотрении аналогичного дела в отношении эстонской активистки в марте, суд решил, что для большинства граждан связь между этим лозунгом и преступлениями группировки ХАМАС не является очевидной.

Согласно решению, решение суда низшей инстанции от сентября 2024 года аннулировали, производство в отношении Хамеда должны закрыть и выплатить ему более 4800 евро компенсаций за судебные издержки.

"Хотя полиция сообщила организаторам публичного собрания о неприемлемости данного символа в общественном пространстве в Эстонии, это не является подтверждением того, что для рядового человека данное высказывание ассоциируется с преступлениями, совершенными против евреев и государства Израиль", – говорится в заключении.

Суд отметил, что запрет на публичную демонстрацию и наказание за нее является оправданным только в отношении символики, которая, в контексте событий, четко ассоциируется для большинства рядовых людей с международными преступлениями и демонстрируется способом, свидетельствующим о поддержке или оправдании преступления.

В то же время один из судей выразил несогласие с решением и не согласился с коллегами в том, что эстонцы настолько неосведомлены об израильско-палестинском конфликте, чтобы не понимать лозунги.

Напомним, в марте в Лондоне активист 16 часов просидел на одной из башен Биг Бена с палестинским флагом.

Позже в Лондоне задержали двух пропалестинских протестующих, которые рассыпали на Тауэрском мосту красный порошок перед тем, как там должны были пробегать участники марафона.