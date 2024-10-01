Глава МЗС Чехії залишається в уряді попри вихід його партії з коаліції

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виходить із Чеської піратської партії, яка напередодні вирішила покинути урядову коаліцію, та збереже свою посаду в уряді як позапартійний.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Після того, як напередодні чеські "Пірати" переважною більшістю голосів підтримали вихід з урядової коаліції, міністри від партії – Ліпавський і міністр з питань законодавства Міхал Шаломоун – мали подати у відставку.

Глава чеського МЗС зустрівся з прем’єр-міністром Петром Фіалою, лідером партії ODS, у вівторок, 1 жовтня, і формально подав заяву про відставку. Але після розмови вони вирішили, що Ліпавський залишиться в уряді як безпартійний.

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На пресконференції Фіала пояснив, що вважає Ліпавського якісним міністром закордонних справ Чехії, і це особливо важливо, коли недалеко від чеського кордону, в Україні, триває війна, а напруженість на Близькому Сході зростає.

"Я не ототожнював себе з поворотом, який партія зробила в останні дні, тому сьогодні я припинив своє членство і можу бути неупередженим. Моя совість чиста, і я зробив все, що повинен був зробити відносно Піратської партії", – пояснив сам Ліпавський.

Лідери інших коаліційних партій – KDU-ČSL, STAN і TOP 09 – також підтримали перебування Ліпавського в уряді.

Доля іншого міністра від "Піратів" Шаломоуна поки не визначена. Він до кінця вівторка теж має подати заяву про відставку Фіалі.

Вихід "Піратів" з коаліції стався після того, як її вже колишнього лідера Івана Бартоша звільнили з посади віцепрем’єра з питань цифровізації після провалу партії на регіональних виборах 20-21 вересня. "Пірати" заявили, що цей крок стався без належного обговорення й порушує коаліційну угоду.

Це водночас не означає розвалу урядової коаліції Чехії, оскільки решта чотири партії мають необхідну більшість у 104 депутати в нижній палаті парламенту.

Водночас після регіональних виборів та переобрання третини Сенату (верхньої палати) помітно посилились позиції експрем’єра Чехії Андрея Бабіша та його партії АNO.

Більше про те, чому проукраїнська коаліція Чехії може втратити владу, читайте в матеріалі "ЄвроПравди".