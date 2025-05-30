Министр юстиции Чехии уходит в отставку из-за скандальной продажи биткойнов на аукционе

Глава Министерства юстиции Чехии Павел Блажек заявил об отставке после волны критики, возникшей в связи с продажей его ведомством биткойнов сомнительного происхождения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Минюст Чехии объявил, что заработал почти миллиард чешских крон (38,4 миллиона евро) на продаже почти 480 биткойнов, которые получил от неизвестного благотворителя.

Блажек утверждал, что хотел распределить эти деньги в рамках чешской юстиции, например жертвам преступлений, на борьбу с киберпреступностью или для Пенитенциарной службы Чехии.

Но в пятницу стало известно, что биткойны, вероятно, были подарены Томашем Йиржиковским, который в 2017 году попал в тюрьму за растрату, торговлю наркотиками и незаконное хранение оружия.

На этом фоне Главная прокуратура Чехии в Оломоуце объявила, что контролирует расследование дела о биткойнах, подаренных Министерству юстиции, которым уже занимается Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ).

"По согласованию с премьер-министром Фиалой я решил подать в отставку с поста министра юстиции. Я не признаю за собой никаких незаконных действий. Однако я не хочу наносить ущерб репутации правительства и правительственной коалиции", – заявил Блажек на X.

Его решение приветствовал глава чешского правительства, отметив, что верит: министр "действовал добросовестно".

Напомним, предыдущая громкая отставка в правительстве Чехии произошла в сентябре 2024 года, когда из него ушел вице-премьер и тогдашний лидер Партии пиратов Иван Бартош на фоне провального результата правительственной коалиции на местных выборах.

Это повлекло за собой выход "Пиратов" из правительства, при этом министр иностранных дел Ян Липавский, который принадлежал к этой политсиле, сохранил портфель как беспартийный.