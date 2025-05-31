В ЕС жестко раскритиковали закон Грузии о регистрации "иноагентов"

В Еврокомиссии жестко раскритиковали принятый в Грузии проект о регистрации "иноагентов" и подчеркнули, что это несовместимо с евроинтеграцией страны, которая де-факто уже остановилась.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении главной дипломатки ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

Єврочиновницы отметили, что закон о регистрации "иностранных агентов" является очередным проявлением демократического отката в Грузии, в дополнение к недавним законам о вещании и о грантовых ограничениях.

"Эти репрессивные меры угрожают самому выживанию демократических основ в Грузии и будущему ее граждан в свободном и открытом обществе. В выводах от июня и октября 2024 года Европейский совет отметил, что такое развитие событий ставит под угрозу европейский путь Грузии. Процесс вступления де-факто остановился", – отметили Каллас и Кос.

От имени ЕС они призвали власти Грузии уважать стремление граждан Грузии к демократическому европейскому будущему, а также призвали освободить несправедливо задержанных журналистов, активистов и оппозиционных лидеров.

"ЕС готов рассмотреть возвращение Грузии на путь вступления в ЕС, если власти предпримут убедительные шаги, которые остановят откат демократии. Ответственность за это – исключительно на грузинских властях", – подытожили чиновницы.

Напомним, в Грузии с 31 мая вступил в силу закон "об иноагентах", который власти называют аналогом американского закона FARA.

Также на этой неделе в Грузии арестовали еще одного лидера оппозиции по делу об отказе давать показания перед парламентской комиссией по расследованию "преступлений Саакашвили".