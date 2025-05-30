У Грузії суд ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиції

Міський суд Тбілісі ухвалив рішення про арешт одного з лідерів опозиції Ніки Мелія, якого напередодні затримали.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід Мелія із застави на арешт за відмову свідчити перед парламентською слідчою комісією щодо періоду президентства Міхеїла Саакашвілі.

Раніше суд зобов’язав Мелія внести заставу у розмірі понад 18 тисяч доларів, він не зробив цього у визначений термін. У зв’язку з цим прокуратура подала клопотання про арешт і суд його задовольнив.

Також з’ясувалось, що затримання Мелія 29 травня було пов’язане нібито з образою поліцейських. Його привезли на слухання щодо запобіжного заходу із СІЗО.

Мелія під час розгляду намагався аргументувати, що мав час на внесення застави до кінця доби, але фізично не міг цього зробити через те, що його затримали. Він також заявив, що затримання виглядало як викрадення, тому що його силою заштовхали у мікроавтобус, де були люди без форми, розбили відеореєстратори і відібрали телефон.

Суддя сказав, що не буде розглядати обставини затримання, оскільки це не стосується справи. Мелія після того плеснув у його напрямку водою та звинуватив у співучасті у політичних репресіях.

За відмову співпраці з парламентською слідчою комісією у Грузії загрожує до року позбавлення волі.

Окрім Мелія, звинувачення висунули також лідерам партій "Лело", "Стратегія Агмашенебелі", "Гірчі – більше свободи", ексміністру оборони Окруашвілі та керівнику партії "Ахалі" Ніці Гварамія.

Окуашвілі і засновник "Гірчі – більше свободи" вже затримані, Гварамія відмовився платити, ще двоє політиків внесли заставу вчасно.

Зазначена парламентська комісія готує звіт про період президентства Саакашвілі та збирається передати його до Конституційного суду з вимогою визнати політсилу Саакашвілі "Єдиний національний рух" неконституційною.