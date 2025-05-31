У Грузії набув чинності новий закон "про іноагентів", нібито скопійований у США

У Грузії з 31 травня набув чинності закон "про іноагентів", нібито аналог американського закону FARA.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

На відміну від закону "Про прозорість іноземного впливу" (аналога російського закону про іноагентів – ред.), ухваленого 2024 року, закон FARA, як стверджують у "Грузинській мрії", передбачає тюремне ув'язнення терміном до 5 років і поширюється як на організації, так і на фізичних осіб.

Проєкт передбачає питання реєстрації, оприлюднення відповідних документів та подання річної фінансової декларації. Також визначено умови скасування реєстрації та механізми моніторингу, які будуть покладені на Антикорупційне бюро.

Тим часом НУО в Грузії впевнені, що закон FARA стане зброєю покарання для громадянського суспільства. Закон "про реєстрацію іноземних агентів" Грузії буде оскаржено в Конституційному суді (КС) – про це раніше заявили в "Асоціації молодих юристів". Ця НУО разом зі ЗМІ – Studio Monitor і Georgian News – уже подали відповідний позов до КС.

БДІПЛ/ОБСЄ розкритикувало новий законопроєкт і заявило, що американський FARA, на основі якої розроблено новий закон Грузії, має юридичні гарантії, які перешкоджають навішуванню ярликів на громадянське суспільство.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкритикували новий закон "про іноагентів", ухвалений партією влади Грузії "Грузинська мрія".

Парламент Грузії в остаточному читанні ухвалив закон "про реєстрацію іноземних агентів" на початку квітня.