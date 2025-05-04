Шольц в останній промові в ролі канцлера закликав до миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму останньому публічному виступі на цій посаді закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи.

Про це йдеться у публікації DW, пише "Європейська правда".

Канцлер, котрий 6 травня складе повноваження, виступив із промовою на пам'ятній церемонії з нагоди 80-річчя закінчення війни в Європі та звільнення концтаборів у гамбурзькому меморіалі Ноєнгамме.

Своє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України та авторитарними тенденціями, що простежуються по всьому світу.

За словами канцлера, на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію.

"Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків – це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому", – заявив Шольц, якого цитує dpa.

Тим трагічніше, продовжив він, що лідер Росії Владімір Путін "знову приніс війну в Європу". "Ми не повинні і не будемо з цим миритися", – підкреслив канцлер.

Він наголосив, що Європа – це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни", тож вона несумісна з військовим імперіалізмом і нехтуванням міжнародним правом.

Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

Голосування за затвердження Фрідріха Мерца, який замінить Шольца на посаді канцлера, відбудуться у Бундестазі 6 травня.

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