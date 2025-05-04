Шольц в последней речи в качестве канцлера призвал к миру

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем последнем публичном выступлении на этом посту призвал к сохранению единой и мирной Европы.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

Канцлер, который 6 мая сложит полномочия, выступил с речью на памятной церемонии по случаю 80-летия окончания войны в Европе и освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме.

Свое обращение Шольц связал с войной России против Украины и авторитарными тенденциями, прослеживающимися по всему миру.

По словам канцлера, на Германии лежит особая ответственность из-за ее истории.

"Один из важнейших уроков войны, развязанной немцами, из нацистского режима террора, из убийства миллионов невинных женщин, детей и мужчин – это наше глубокое убеждение в том, что наш континент, что мы, европейцы, должны раз и навсегда оставить войны между нашими народами в прошлом", – заявил Шольц, которого цитирует dpa.

Тем трагичнее, продолжил он, что лидер России Владимир Путин "снова принес войну в Европу". "Мы не должны и не будем с этим мириться", – подчеркнул канцлер.

Он подчеркнул, что Европа – это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является "противовесом кровавым ужасам войны", поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.

Ранее стало известно, что Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.

Голосование за утверждение Фридриха Мерца, который заменит Шольца на посту канцлера, состоится в Бундестаге 6 мая.

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