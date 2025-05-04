"Це вирішує не президент у Києві": Орбан зухвало відповів на критику від Зеленського

Глава угорського уряду Віктор Орбан відреагував на критику з боку президента України Володимира Зеленського, який звинуватив угорського прем’єра через блокаду вступу України в ЄС.

Про це Орбан написав у неділю в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський у суботу, 3 травня, у спілкуванні з журналістами розкритикував Орбана, який, за його словами, робить "дуже небезпечні речі".

На думку Зеленського, дії премʼєра Угорщини щодо блокування української євроінтеграції повʼязані з втягуванням України у внутрішньополітичну боротьбу на тлі прийдешніх виборів 2026 року.

"Вчора президент Зеленський звернувся до угорського народу. Пане президенте! Те, що думає угорський народ, не вирішують президент у Києві чи бюрократи в Брюсселі", – написав у відповідь Зеленському Віктор Орбан.

"Без Угорщини не буде вступу України до ЄС. Кожен угорський громадянин матиме право висловити свою думку з цього питання. Подобається вам це чи ні. Так ми робимо тут", – додав він.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Зеленський "має змиритися з думкою, що всі угорці мають право висловитися з питання прискореного вступу України до ЄС".