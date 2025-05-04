Трамп допустил, что может не достичь мирного соглашения между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться невозможным из-за большой ненависти между сторонами.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

На вопрос о войне России и усилиях администрации Трампа по ее прекращению, Трамп ответил, что были моменты, когда он был близок к тому, чтобы отказаться от посреднической роли.

"Иногда я (был) близок к этому, но происходили положительные вещи", – сказал Трамп, объясняя, почему он до сих пор не бросил свои „мирные усилия".

В то же время он подтвердил, что все еще может это сделать. „Ну, будет время, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте. Продолжайте быть глупыми и продолжайте воевать", – сказал Трамп.

Он признал, что достичь договоренности между двумя воюющими странами может быть нереалистично, хотя он также сказал, что, по его мнению, соглашение может быть "достаточно близким".

"Возможно, это невыполнимо... Чтобы вы понимали, Кристен, между этими двумя мужчинами (Зеленским и Путиным. – Ред.), а также, откровенно говоря, между некоторыми солдатами, существует огромная ненависть. Между генералами. Они три года жестоко воюют. Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы достичь этого", – сказал президент США.

Трамп также сказал, что по мирному соглашению удалось приблизиться с одной из сторон, а с другой – нет, но не стал уточнять, идет ли речь об Украине или о России.

Напомним, во вторник государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон откажется от „роли посредника" между Россией и Украиной в случае отсутствия прогресса в достижении мира между ними.

В Государственном департаменте США заявили, что Штаты "изменят подход" к попыткам остановить войну между Россией и Украиной и планируют занять менее активную роль.