Финляндия проведет совместные военные учения со Швецией и Великобританией

На следующей неделе начнутся совместные учения Финляндии, Швеции и Великобритании по боевой стрельбе Northern Strike 125 и Northern Star 25.

Об этом сообщила Кайнууская бригада, которая руководит учениями, пишет "Европейская правда".

Бригада Кайнуу проведет учения Northern Strike 125 и Northern Star 25 на одном из крупнейших в Европе полигонов Роваярви с 12 по 31 мая.

Всего в учениях примут участие около 6500 военнослужащих, из которых 900 – из Швеции, а 350 – из Великобритании. Учения направлены на развитие совместных боевых навыков и способностей между странами.

Подразделения, которые примут участие в учениях Northern Strike 125, будут выполнять задачи по непрямому огню совместно с союзниками.

Кроме того, учения будут включать удары с воздуха по наземным целям с участием боевых вертолетов AH-64E Apache из Великобритании и истребителей F/A-18 Hornet ВВС Финляндии. Также будут проведены стрелковые учения пехоты Ягерской бригады.

"Эти учения являются логическим продолжением серии предыдущих учений, которые проводились в последние годы с целью развития боевых способностей совместно с нашими союзниками", – сказал руководитель учений подполковник Юкка Вуорисалми.

Ранее стало известно, что в Литве в мае пройдут масштабные военные учения с участием литовской армии и союзников по НАТО.

Сообщалось также, что в портовом городе Гамбург на севере Германии осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.

А во второй половине мая в Эстонии проведут крупнейшие и самые комплексные в мире международные учения по киберзащите – Locked Shields, которые организует Центр сотрудничества НАТО в сфере киберзащиты, базирующийся в Таллинне.