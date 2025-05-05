Шольц поговорив із Зеленським за день до кінця свого канцлерства

Глава уряду Німеччини Олаф Шольц 5 травня провів останню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським до завершення свого терміну на цій посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

У розмові Шольц подякував Зеленському за "тісну співпрацю на основі довіри" та "підкреслив мужність, хоробрість і рішучість українського президента та українського народу у протистоянні російській агресії".

Лідери також обговорили шляхи досягнення тривалого і справедливого миру в Україні, зазначив речник уряду Німеччини. У цьому звʼязку Шольц згадав про готовність Києва до 30-денного безумовного перемирʼя.

"(Владімір Путін. – Ред.) також повинен нарешті відповісти на це, припинити свою цинічну тактику затягування часу і завершити свою безжальну кампанію", – ідеться в повідомленні.

Насамкінець Шольц запевнив у підтримці України з боку Німеччини спільно з європейськими та міжнародними партнерами.

Раніше стало відомо, що Олаф Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

Голосування за затвердження Фрідріха Мерца, який замінить Шольца на посаді канцлера, відбудуться у Бундестазі 6 травня.

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