Шольц поговорил с Зеленским за день до конца своего канцлерства

Глава правительства Германии Олаф Шольц 5 мая провел последний телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским до завершения своего срока на этом посту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

В разговоре Шольц поблагодарил Зеленского за "тесное сотрудничество на основе доверия" и "подчеркнул мужество, храбрость и решимость украинского президента и украинского народа в противостоянии российской агрессии".

Лидеры также обсудили пути достижения длительного и справедливого мира в Украине, отметил спикер правительства Германии. В этой связи Шольц напомнил о готовности Киева к 30-дневному безусловному перемирию.

"(Владимир Путин. – Ред.) также должен наконец ответить на это, прекратить свою циничную тактику затягивания времени и завершить свою безжалостную кампанию", – говорится в сообщении.

В заключение Шольц заверил в поддержке Украины со стороны Германии совместно с европейскими и международными партнерами.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.

Голосование за утверждение Фридриха Мерца, который заменит Шольца на посту канцлера, состоится в Бундестаге 6 мая.

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