В "АдН" говорят о сотнях новых членов после "правоекстремистской" классификации

Ультраправая "Альтернатива для Германии" заявила, что зарегистрировала всплеск заявлений о вступлении в партию после того, как ее объявили правоэкстремистской.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

В пресс-службе "АдН" заявили, что со 2 по 4 мая включительно "почти тысяча человек" по всей Германии подала заявление на вступление в партию.

При этом по состоянию на понедельник только около 85 человек решили выйти из состава "Альтернативы для Германии", сказал ее представитель Карстен Гюттер.

Данные о вступлении и выходе из партий нельзя проверить независимо, но в "АдН" говорят, что всего она насчитывает около 60 тысяч членов, и около 50 человек ежедневно присоединяются к ее рядам.

В то же время, по информации Welt, в понедельник из фракции и партии "Альтернатива для Германии" вышел новоизбранный депутат Зигхард Кнодель.

Напомним, 2 мая Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам больше полномочий для надзора за политсилой.

Нынешний глава Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что будущее правительство, в котором он станет вице-канцлером, должно тщательно рассмотреть вопрос о запрете партии.

В Германии почти половина населения выступает за запрет "АдН".