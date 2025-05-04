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У Німеччині з'ясували, чи пітримують німці заборону ультраправої партії "АдН"

Новини — Неділя, 4 травня 2025, 16:20 — Христина Бондарєва

У Німеччині майже половина населення виступає за заборону партії "Альтернативи для Німеччини", визнану в країні правоекстремістською.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене інститутом громадської думки Insa на замовлення газети Bild am Sonntag.

Після того, як Федеральне відомство з охорони конституції визнало партію "Альтернатива для Німеччини" правоекстремістською, майже половина німців висловилася за заборону партії. 48% респондентів підтримали цей крок, 37% висловилися проти. 15% заявили, що не знають, що думають з цього приводу.

Значна більшість німців, 61%, вважають "АдН" праворадикальною партією. 31% людей не поділяють цю думку, а 8% не мають думки з цього приводу.

35% респондентів вважають, що заборона "АдН" допоможе демократії, а 39% вважають потенційну заборону шкідливою для демократії.16% не очікують жодного впливу, 10% не знають.

Нагадаємо, 2 травня Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону партії.

Тим часом Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина визнала "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською. 

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